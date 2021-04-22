47 детей пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала 2021 года Фото: pixabay.com

С начала весеннего сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 140 человек, среди которых 47 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

Почти треть случаев зарегистрировали в Ижевске. Также клещей на себе обнаружили жители Можги, Воткинска и Можгинского, Игринского, Малопургинского, Увинского и Вавожского районов.

Стоит отметить, что среди исследованных клещей энцефалитных не выявили. А у 10 клещей нашли возбудителей клещевого боррелиоза.

Кстати, в Удмуртии за истекший период 2021 года против клещевого энцефалита привито 40 719 жителей региона, в том числе 31 612 детей.

Напомним, обработка общественных пространств от клещей в Ижевске начнется в майские праздники

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