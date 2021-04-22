Самокаты, велосипеды и скейтборды: где и за сколько можно арендовать в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Новые электросамокаты появились на улицах Ижевска. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) журналист Анастасия Михайлова рассказала, чем они отличаются от старых, сколько стоит аренда, удобно ли ими пользоваться и насколько ижевские дороги комфортны для поездок.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: где и за сколько можно в Ижевске арендовать велосипеды и машины.

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