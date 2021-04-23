Погода в Ижевске на 23 апреля: ожидается до +14 градусов и облачность

Погода в Ижевске. Фото: pixabay
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 23 апреля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +12…+14°С. Ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью местами прошел небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 758 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.
Желаем вам отличной пятницы!
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