Погода в Ижевске на 23 апреля: ожидается до +14 градусов и облачность

Погода в Ижевске. Фото: pixabay

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 23 апреля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +12…+14°С. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами прошел небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 758 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.

Желаем вам отличной пятницы!

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