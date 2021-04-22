800-метровый «Арбат» может появиться около Генеральского дома в Ижевске

800-метровый «Арбат» может появится около Генеральского дома в Ижевске Фото: Амир Закиров

В Ижевске планируют обустроить тротуар, который проходит вдоль Генеральского дома и далее мимо ротонды. Длина этой пешеходной дорожки составит 800 метров. Об этом рассказал генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+).

Там планируют создать ижевский «Арбат» с гирляндами и музыкой. Сейчас, по словам Сергея Буторина, АО «Парки Ижевска» занимаются оформлением документов по этому проекту.

Кроме того, Сергей Буторин рассказал, что в 2021 году займутся благоустройством Березовой рощи. Житель Ижевска в прямом эфире задал вопрос: не смогут ли перенести здание Ижевской воспитательной колонии дальше от Березовой рощи? Генеральный директор АО «Парки Ижевска» ответил, что оно не является муниципальной собственностью, поэтому его перемещение невозможно. Он попросил жителей перенести фокус на внимания на сам парк.

«Этно-парк удмуртской культуры, который будет точкой притяжения для всех гостей республики. Мы спроектировали все именно в таком разрезе», - говорит он.

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