На 25 суток арестовали координатора штаба Навального в Ижевске после несогласованной акции

Митинг в Ижевске 21 апреля Фото: Сергей Грачёв

В Ижевске арестовали координатора регионального штаба Алексея Навального Ивана Елисеева. В Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии пояснили, что его задержали за участие в несогласованной акции в поддержку осужденного оппозиционного политика, которая прошла 21 апреля на Центральной площади.

Елисеев находился в кругу митингующих, игнорировал требования полицейских о прекращении митинга и умышленно продолжал свое активное участие в несогласованном публичном мероприятии. В итоге суд привлек Елисеева к административной ответственности, назначив административное наказание в виде административного ареста на срок 25 суток.

Отметим, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение подобного правонарушения.

Напомним, несанкционированная акция прошла 21 апреля. По официальным данным властей, в ней приняло участие 200-250 человек. 35 из них были задержаны.

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