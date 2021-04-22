Судебный пристав спас провалившегося в котлован восьмилетнего ребёнка в Ижевске

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Специализированного отделения по ОУПДС Ижевска Дмитрий Кормишин Фото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии

20 апреля судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Специализированного отделения по ОУПДС Ижевска Дмитрий Кормишин спас восьмилетнего ребенка, провалившегося в котлован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В момент происшествия он находился на рабочем месте. В отделение прибежала женщина и попросила его о помощи. Она сообщила, что в котловане, который был вырыт во дворе соседнего дома, тонет ребенок.

Дмитрий срочно отправился на место. В яме он увидел мальчика, который по плечи находился в грязной воде. Ребенка затягивала глина. Тогда судебный пристав прыгнул в котлован и вытащил оттуда ребенка.

«Дмитрий на руках донес мальчика до отделения судебных приставов, переживая, что тот что-то себе повредил, потому что он жаловался на сильную боль в ногах. Пока ребенка отмывали и поили горячим чаем, в портфеле нашли мобильный телефон и позвонили маме, вызвали скорую помощь», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место врачи забрали ребенка в больницу в сопровождении мамы.

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