Жители Ижевска смогут посмотреть на «Поезд Победы» 25 апреля

Поезд Победы. Фото: поездпобеды.рф

25 апреля в Ижевске прибывает «Поезд Победы» - это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, жители республики смогут бесплатно посетить уникальную выставку в вагонах поезда с 10:00 до 20:00.

Для этого нужно пройти предварительную регистрацию на сайте поездпобеды.рф 23 апреля с 12:00. При успешном прохождении регистрации на электронную почту придет пригласительный билет на одного взрослого (от 18 лет) и на детей (до 17 лет включительно). Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых, но при условии регистрации.

«В основе экспозиции — история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в тот период воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта», - говорится в сообщении ведомства.

Многофигурные композиции в скульптуре, мультимедийное сопровождение (50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов), которое благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисует картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

«Поезд Победы» можно будет найти на станции «Ижевск» на первом коротком пути. Приходить необходимо за 5 минут до назначенного времени. Сбор посетителей экспозиции осуществляется в здании пригородного вокзала.

Кроме этого, все желающие смогут принять участие в сборке-разборке автомата АК-47 на территории пригородного вокзала. А также послушать Академический ансамбль песни и танца УР «Италмас» им. А.В. Мамонтова.

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