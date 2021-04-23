Еще 65 человек заразились коронавирусом в Удмуртии 22 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 76 286 человек в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 23 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 65 человек. При этом 68 пациентов выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 76 286 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 378 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 008 человек уже выздоровели, а 408 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 034 538 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 703.

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