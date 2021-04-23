Суд арестовал ограбивших ювелирный салон в Ижевске на 30 млн рублей

Момент ограбления ювелирки в Ижевске. Скрин с видео t.me/operdrain

Трое мужчин, совершивших разбойное нападение на ювелирный салон в Ижевске, арестовали. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Среди задержанных – 39-летние житель Подмосковья и житель Ингушетии, а также 42-летний житель Северной Осетии.

Ограбление они совершили 18 апреля. Мужчины зашли в ювелирный салон, избили охранника и вынесли из магазина украшений на общую сумму более 30 млн рублей.

Преступников поймали в другом регионе.

После исследования представленных материалов дела, учитывая обстоятельства, тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личностях обвиняемых, суд заключил мужчин под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Еще одно громкое преступление произошло 20 апреля. В одном из магазинов Строителя в Ижевске одну из продавщиц застрелил бывший муж.

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