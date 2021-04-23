Около 86 новых школьных автобусов получит Удмуртия в 2021 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году Удмуртии за счет федерального бюджета поступит 86 школьных автобусов. Их направят в районные учебные заведения, которые наиболее нуждаются в этом транспорте. Сейчас заявку подали в министерство просвещения России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Новый транспорт будет оснащен системой ГЛОНАСС и проблесковыми маячками.

Они сообщают, что на данный момент в республике действуют более 600 школьных маршрутов, по которым ежедневно курсируют 346 автобусов. Кстати, в 2020 году в Удмуртию поступило 37 школьных автобусов различных модификаций за 79 млн рублей.

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