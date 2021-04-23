Более 300 млн рублей направили на содержание дорог и социальных учреждений Ижевска в 2021 году Фото: Алена Селезнева

22 апреля на сессии муниципального парламента вновь приняли изменения в бюджет на 2021 год. Доходную и расходную части финансового документа увеличили на 305,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что большую часть средств направят на благоустройство дорог. Так, в 2021 году планируется установить светофор на перекрестке улиц Баранова – Мужвайская, и поставить тросовые ограждения на ул. Союзной. Будет отремонтирован участок улицы Пушкинской от ул. 10 лет Октября до ул. Майская.

«В распределении средств основное внимание уделили решению вопросов по содержанию улично-дорожной сети и объектов социальной сферы. Остановочные павильоны, дороги, ливневки, состояние подземных пешеходных переходов, ремонт школ и детских садов - все это важно для наших жителей. Источниками пополнения доходной части городской казны стали налоговые поступления и средства от продажи земельных участков», - говорит Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Кроме того, в городе должны появиться 9 площадок для выгула собак. На эти цели выделили 4 млн рублей.

А еще 15,4 млн рублей выделят на обустройство сквера «Школьный» в микрорайоне «Соцгород». Подрядчика определят уже в мае.

А 3 млн рублей направят на реконструкцию подземных пешеходных переходов рядом с Ижевским монтажным техникумом, остановкой «Ударная» на Воткинском шоссе и перекрестком улиц Ленина и 40 лет Победы.

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