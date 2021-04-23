51-летняя женщина погибла на пожаре в собственном доме на СНТ в Завьяловском районе Удмуртии Фото: pixabay.com

В 3 часа ночи 22 апреля на одном из СНТ в Завьяловском районе произошел пожар в садовом доме. Там находилась 51-летняя женщина, которая скончалась. Сейчас проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

По имеющейся информации, женщина злоупотребляла спиртным. И именно неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения могло стать причиной пожара.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели места происшествия и назначили все необходимые экспертизы. Кроме того, опрашиваются соседи и родственники погибшей, для установления всех обстоятельств произошедшего.

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