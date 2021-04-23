27 и 30 апреля не будут ходить пригородные поезда Ижевск – Воткинск – Ижевск Фото: Алена Селезнева

Поезда Ижевск – Воткинск (№№ 6362 и 6364) и Воткинск – Ижевск (№№ 6361 и 6363) временно выведут из расписания 27 и 30 апреля. В это время на перегоне Ижевск – Позимь будет проводиться капитальный ремонт. Об этом информирует пресс-служба АО «Содружество».

А с 1 мая начнут курсировать дополнительные пригородные поезда по маршрутам Алнаши – Заинск – Алнаши и Заинск – Набережные Челны – Заинск.

Рельсовый автобус по маршруту Алнаши – Заинск – Алнаши будет ездить ежедневно. Остановки предусмотрены на следующих станциях и остановочных пунктах:

– остановочный пункт 236 км;

– остановочный пункт 230 км;

– Тойма;

– остановочный пункт 217 км;

– остановочный пункт 212 км;

– Менделеевская;

– Тихоново;

– остановочный пункт 198 км;

– Набережные Челны;

– остановочный пункт 176 км;

– Круглое Поле;

– Никашновка;

– остановочный пункт 157 км;

– Бегишево;

– Зыча;

– остановочный пункт 136 км

А рельсовый автобус Заинск – Набережные Челны – Заинск будет останавливаться на станциях:

– остановочный пункт 136 км;

– Зыча;

– остановочный пункт 144 км;

– Бегишево;

– остановочный пункт 157 км;

– Никашновка;

– Круглое Поле;

– остановочный пункт 176 км

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