27 и 30 апреля не будут ходить пригородные поезда Ижевск – Воткинск – Ижевск
Фото: Алена Селезнева
Поезда Ижевск – Воткинск (№№ 6362 и 6364) и Воткинск – Ижевск (№№ 6361 и 6363) временно выведут из расписания 27 и 30 апреля. В это время на перегоне Ижевск – Позимь будет проводиться капитальный ремонт. Об этом информирует пресс-служба АО «Содружество».
А с 1 мая начнут курсировать дополнительные пригородные поезда по маршрутам Алнаши – Заинск – Алнаши и Заинск – Набережные Челны – Заинск.
Рельсовый автобус по маршруту Алнаши – Заинск – Алнаши будет ездить ежедневно. Остановки предусмотрены на следующих станциях и остановочных пунктах:
– остановочный пункт 236 км;
– остановочный пункт 230 км;
– Тойма;
– остановочный пункт 217 км;
– остановочный пункт 212 км;
– Менделеевская;
– Тихоново;
– остановочный пункт 198 км;
– Набережные Челны;
– остановочный пункт 176 км;
– Круглое Поле;
– Никашновка;
– остановочный пункт 157 км;
– Бегишево;
– Зыча;
– остановочный пункт 136 км
А рельсовый автобус Заинск – Набережные Челны – Заинск будет останавливаться на станциях:
– остановочный пункт 136 км;
– Зыча;
– остановочный пункт 144 км;
– Бегишево;
– остановочный пункт 157 км;
– Никашновка;
– Круглое Поле;
– остановочный пункт 176 км
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