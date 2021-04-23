Музыка Чайковского будет играть вместо гимна России на Олимпиаде в Токио Фото: Архив «КП» в Ижевске

Международный олимпийский комитет сообщает на своем сайте о том, что фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, уроженца Воткинска, утвержден как официальное музыкальное сопровождение протокольных мероприятий для команды России на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Т.е. в моменты победы наших спортсменов, вместо традиционного гимна страны, будет играть произведение известного композитора.

«В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине», - говорится в сообщении.

Напомним, соревнования, которые должны были пройти в 2020 году, были перенесены из-за пандемии коронавируса. В итоге Олимпиада начнется 23 июля 2021 года.

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