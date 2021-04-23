Пьяный житель Ижевска пытался задушить полицейского в Первомайском районе Фото: pixabay.com

В Ижевске арестовали 31-летнего местного жителя и возбудили против него уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

По данным следствия, вечером 20 марта сотрудник полиции прибыл в один из домов в Первомайском районе для проверки сообщения о преступлении. В подъезде к нему подошла девушка и рассказала, что в ее квартире находится бывший муж, который избил ее и угрожает убийством.

Сотрудник правоохранительных органов попытался поговорить с мужчиной. Однако тот был пьян и, не слушая полицейского, ударил его в лицо, а затем схватил за шею и начал душить.

Сообщается, что мужчина ранее уже был судим по аналогичной статье.

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