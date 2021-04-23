Ежедневно вакцину от коронавируса ставят 2,5 тысячам человек в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 22 апреля в Удмуртию поступило уже 89 392 дозы вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». А с начала массовой вакцинации прививку поставили уже 76 286 человек. По подсчетам специалистов, ежедневно в республике вакцинируют порядка 2,5 тысячи человек. Сейчас прививку могут поставить более 693 тысяч человек - это 60% взрослого населения региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет», - сказал 21 апреля в рамках послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

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