Карта распространения коронавируса на 23 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 23 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 23 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 65 человек. При этом 68 пациентов выздоровели и их выписали.
Рассказываем статистику по районам и городам:
Ижевск - 15 469
Глазов - 1 445
Воткинск - 1 370
Можга - 1 754
Сарапул - 1 191
Завьяловский район - 1 794
Алнашский район - 625
Балезинский район - 483
Вавожский район - 286
Воткинский район - 361
Глазовский район - 344
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 764
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 332
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 314
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 294
Сарапульский район - 380
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 240
Увинский район - 882
Шарканский район - 567
Юкаменский район - 273
Якшур-Бодьинский район - 490
Ярский район - 276
Вакцину от COVID-19 уже поставили 76 286 человек.
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