Карта распространения коронавируса на 23 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 23 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 23 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 65 человек. При этом 68 пациентов выздоровели и их выписали.

Рассказываем статистику по районам и городам:

Ижевск - 15 469

Глазов - 1 445

Воткинск - 1 370

Можга - 1 754

Сарапул - 1 191

Завьяловский район - 1 794

Алнашский район - 625

Балезинский район - 483

Вавожский район - 286

Воткинский район - 361

Глазовский район - 344

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 764

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 332

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 314

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 294

Сарапульский район - 380

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 240

Увинский район - 882

Шарканский район - 567

Юкаменский район - 273

Якшур-Бодьинский район - 490

Ярский район - 276

Вакцину от COVID-19 уже поставили 76 286 человек.

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