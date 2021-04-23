Уроженка Ижевска Наталья Осман стала лицом аксессуаров итальянского модного дома Max Mara

Уроженка Ижевска Наталья Осман, основательница проекта «Следуй за мной», стала лицом аксессуаров итальянского модного дома Max Mara. Она вместе с Людовикой Зауэр снялась в рекламной кампании новой модели очков бренда. Об этом наша землячка рассказала в своем «Инстаграме», где за ней следят более миллиона подписчиков.

«Это большая гордость для меня и моей команды! Билборды нашей digital-кампании можно будет увидеть в десятках стран по всему миру - в регионах Европы, Азии и Южной Америки», - пишет Наталья.

Она вместе с Людовикой Зауэр снялась в рекламной кампании

Видеоролик снимали в Милане. Две девушки представили концепцию «LOOK!» и продемонстрировали новую модель очков Elsa. Рекламная кампания призывает смотреть на мир шире и забыть про слова, отдав предпочтение жестам и взглядам.

Девушки продемонстрировали новую модель очков Elsa

«Мы показываем историю о жестах из повседневности, о том, что объединяет наши культуры и в то же время делает уникальным каждого из нас», - делится своим видением концепции девушка.

Видеоролик снимали в Милане

Кстати, очки сезона весна-лето 2021 Max Mara делали совместно с брендом Marcolin, который специализируется на данном виде аксессуаров.

«Всегда мечтайте как можно шире и не бойтесь выделятся!», - подытоживает Наталья Осман.

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