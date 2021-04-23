Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в программе «Пусть говорят» рассказала о победе на командном чемпионате мира: «Статус капитана придавал мне сил»

21 апреля на Первом канале вышел очередной выпуск популярного ток-шоу «Пусть говорят» (16+). Одной из героинь в этот раз стала фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева. Девушка поделилась своими эмоциями от выступлений на двух чемпионатах мира, один из которых был командный.

«В нынешнем фигурном катании очень сложно даже попасть на чемпионат мира, поэтому я была безумно рада этой возможности. Я не думала о местах, просто хотела выступить хорошо. Когда после короткой программы я стала третьей, у меня появилась мысль, что я буду на пьедестале, а когда после произвольной поняла, что стала второй, то была просто максимально счастлива», – говорит Лиза о своем выступлении в Стокгольме.

Девушка признается, что этот чемпионат дался ей сложнее, чем в 2015 году, где она смогла стать чемпионкой мира.

«Это серебро, мне кажется, для меня даже дороже золота, которое я выиграла в 2015-м. Здесь было намного тяжелее, уровень фигурного катания был намного выше. Поэтому преодоление себя было больше в этом сезоне», - подчеркнула она.

В студии собралась вся сборная России, которая на прошлой неделе в Японии заняла первое место на командном чемпионате мира. Напомним, фигуристка из Удмуртии была капитаном на этих соревнованиях.

«Статус капитана придавал мне сил. Сначала я немного переживала, думала, что мне делать, что я сама еще не совсем отошла от чемпионата мира. Но когда приехала туда, это дало мне столько эмоций, столько замечательных моментов, я была горда, что представляла Россию. Это было очень круто», - признается фигуристка.

Напомним, 21 апреля девушка впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант». А «Комсомолка» рассказала 5 вещей, за которые жители Удмуртии любят фигуристку Елизавету Туктамышеву.

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