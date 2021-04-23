Перебегающего дорогу 13-летнего подростка сбили на улице Воровского в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 21 апреля 36-летняя водитель автомобиля «Тойота» сбила 13-летнего подростка напротив дома №170 по ул. Воровского в Ижевске. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ребенок получил травмы.

Судя по фото с места ДТП, «зебра» со светофором находились в паре метров от места аварии. Почему 13-летний мальчик решил нарушить правила дорожного движения неизвестно.

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