Первый в России цифровой ФАП откроется в Воткинском районе Удмуртии

23 апреля 2021 года полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетил Удмуртию с рабочей поездкой Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Удмуртия первая в России реализует проект по созданию цифрового ФАПа для оказания медицинской помощи людям, проживающим в отдалённых районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Воткинском районе Удмуртии будет открыт фельдшерско-акушерский пункт, где будут внедрены основные инновационные методы работы, так называемый цифровой ФАП. Пациенты с помощью цифровых решений на мобильном устройстве могут получить консультацию врача и предварительный диагноз. Думаю, этот опыт Удмуртии можно масштабировать и на другие регионы», - рассказал глава республики Александр Бречалов.

А еще заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что в регионе в 100% детских и 82% взрослых поликлиник внедрены бережливые технологии. Она сообщила, что здравоохранение в республике почти полностью вернулось к доковидному режиму работы – возобновлена диспансеризация и профосмотры.

Кстати, ранее мы уже сообщали о том, что в республике каждый день вакцинируются до 2,5 тысяч человек.

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