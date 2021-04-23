Стартовал дорожный сезон в Удмуртии: в Ижевске начали ремонтировать Спартаковский переулок

В Ижевске начали ремонтировать Спартаковский переулок Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии стартовал дорожный сезон 2021 года. Начали его с ремонта переулка Спартаковский в Ижевске. Там уложат новое асфальтовое покрытие на участке протяженностью 203 метра от ул. Совхозная до ул. Халтурина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 году этот объект, благодаря Общественной палате Ижевска, включили в перечень нацпроекта.

«Хорошо, что о нашем переулке вспомнили. Здесь всем трудно добираться до своих домов – и на машинах, и пешком. Яма на яме, глина, грязь. Конечно, здесь часто разравнивают дорогу, но это до первых дождей. А здесь много людей, молодежи, мам с детьми. Рядом роддом, Диагностический центр, новостройки. Здесь люди идут на трамвайную остановку. Если нам сделают новый тротуар, будем очень рады», - поделились впечатлением жительницы микрорайона, молодые мамы Алина и Эльвира.

Сейчас участок дороги готовят к ремонту: разбирают остатки старых тротуаров, вывозят мусор. Планируется обновить не только проезжую часть, но и тротуары, которые будут соответствовать требованиям доступной среды.

«Начало дорожного сезона мы планировали с 1 мая, но, как и в прошлом году, погода позволила выйти раньше. Объем работ на этот год вновь огромен - дорожникам предстоит отремонтировать, реконструировать и построить более 300 км дорог. Поэтому важно скоординировать все планы, графики, учесть множество факторов», - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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