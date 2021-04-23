Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поддержала своих тренеров на шоу «Вечерний Ургант» Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Сегодня вечером, 23 апреля, на Первом канале в программе «Вечерний Ургант» (18+) вновь побывала фигуристка из Ижевска, олимпийская чемпионка, Алина Загитова. В этот раз она сидела в зале и поддерживала своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Об этом девушка рассказала в своем «Инстаграме».

Также она поделилась фотографиями из-за кулис: там она и ее тренеры стоят с Иваном Ургантом в гримерке. А еще, сама девушка сделала снимок с известным репером Бастой.

Напомним, сама Алина Загитова была участницей вечернего шоу в феврале 2021 года. А 21 апреля впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант» еще одна фигуристка из Елизавета Туктамышева.

Кстати, Даниил Глейхенгауз недавно поставил новый номер для фигуристки.

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