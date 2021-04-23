«За оказанное внимание и подарки»: житель Удмуртии избил свою знакомую и вымогал у нее 40 тысяч рублей

Житель Удмуртии избил свою знакомую и вымогал у нее 40 тысяч рублей
Фото: pixabay.com
Вечером 24 ноября 2020 года 26-летний житель поселка Яр в Удмуртии встретил свою знакомую и начал вымогать у нее 40 тысяч рублей якобы за оказанное ранее внимание и подаренные подарки. Девушка отказалась отдавать ему деньги. Тогда обвиняемый множество раз удалил ее по лицу и телу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В итоге суд установил, что долга у девушки перед молодым человеком не было, дорогие подарки он ей не дарил.
Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.
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