Президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

RT на русском сообщает, что Президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Таким образом он поддержал идею, выдвинутую главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Конечно, это решение коснется и жителей Удмуртии.

Об этом объявили в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса.

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. И сегодня я соответствующий указ подпишу», - сказал президент.

Кстати, это решение поддержали и в госдуме. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин назвал эту идею, установить дни между майскими праздниками нерабочими, правильной.

«Это совершенно правильное решение... Оно соответствует общественной культуре, потому что люди стремятся к тому, чтобы выбрать майские дни в качестве реально выходных, и государственные решения всегда должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в соответствующем обществе. Мы можем только очень высоко оценить решения, принятые президентом, поддержать их», - пояснил депутат.

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