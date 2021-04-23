Фотофакт: красный ручей заметили жители неподалеку от промзоны в Устиновском районе Ижевска

Фото: Светлана Журавлева

Ижевчанка заметила необычный красный ручей, который бежал неподалеку от промзоны в Устиновском районе города. Необычные фото она выложила в социальные сети.

22 апреля на место выехали сотрудники Минприроды Удмуртии и забрали воду на экспертизу. Сейчас готовятся результаты анализов. Об этом сообщили «Комсомолке» в министерстве.

Результаты должны стать известны к 23 апреля.

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