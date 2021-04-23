Детский сад и школа откроются в 2021 году на Берша в Ижевске Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 апреля, в рамках проекта «Открытая власть», который запустила общественная палата Ижевска при поддержке «Медиагруппы Центр», на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) глава Устиновского района Владимир Петухов рассказал, что в 2021 году откроются школа и детский сад на улице Берша.

В 7 Восточном микрорайоне детский сад на 220 мест был достроен 30 декабря 2020 года. Сейчас ведутся работы по получению лицензии. Ориентировочно он откроется в сентябре 2021 года.

«Это полностью не закроет потребность в необходимых местах», - сообщил глава Устиновского района.

Однако рядом, в 8 восточном микрорайоне, строится еще один детский сад, также на 220 мест. По плану, его должны закончить до декабря 2021 года. Далее в течение 4-5 месяцев будут получать все лицензии.

Кроме того, в ноябре 2021 года должна открыться школа на Берша. А у 53 школы установят несколько фонарей, чтобы осветить дорожку около учебного заведения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая в Удмуртии

Стартовал дорожный сезон в Удмуртии: в Ижевске начали ремонтировать Спартаковский переулок

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.