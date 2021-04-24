Погода в Ижевске на 24 апреля: ожидаются дождь и до +11 °С

Дождь ожидается в Ижевске 24 апреля Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! На календаре 24 апреля, суббота. По прогнозам синоптиков, погода сегодня в городе не радужная. Поэтому одевайтесь теплее и прихватите с собой зонтик.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем прогреется до +9...+11 °С. При этом подует Восточный ветер со скоростью 4-9 м/c. Как сообщают синоптики, днем пойдет небольшой дождь. А местами по региону даже умеренный.

Ночью столбик термометра опустится до +3...+5 °С. На небе будет облачно с прояснениями. Дождь пройдется лишь по южный районам республики.

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