Водителям необходимо на участке ориентироваться на знаки, Фото: Администрация Ижевска
Временную дорожную разметку нанесли в центре Ижевска на ул. Пушкинской на участке от ул.Лихвинцева до ул.Наговицына прошлой ночью.
Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, это необходимо для движения парадных расчётов во время торжественного шествия в День Победы.
Водителям следует быть внимательней и аккуратней на участке: разметка не является автомобильной! Ориентироваться необходимо на дорожные знаки.
Автомобильную разметку начнут наносить при благоприятной погоде.
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