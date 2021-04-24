Водителям необходимо на участке ориентироваться на знаки, Фото: Администрация Ижевска

Временную дорожную разметку нанесли в центре Ижевска на ул. Пушкинской на участке от ул.Лихвинцева до ул.Наговицына прошлой ночью.

Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, это необходимо для движения парадных расчётов во время торжественного шествия в День Победы.

Водителям следует быть внимательней и аккуратней на участке: разметка не является автомобильной! Ориентироваться необходимо на дорожные знаки.

Автомобильную разметку начнут наносить при благоприятной погоде.

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