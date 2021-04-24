5 человек пострадали в ДТП с двумя авто на трассе Удмуртии

5 человек пострадали в ДТП в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
23 апреля около 9:30 на 252-ом км автомобильной дороги «Подъезд к г. Ижевск и г. Пермь от М-7 Волга» в Игринском районе Удмуртии столкнулись две машины. Как сообщили сотрудники ГИБДД, участниками аварии стали авто «ДЭУ Матиз» и «Лада Калина».
По предварительной информации, в результате столкновения пять человек получили травмы разной степени тяжести. Четверо взрослых доставлены в больницу для проведения дополнительного обследования.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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