Обрушение обшивки балкона на женщин в Ижевске: прокуратура проводит проверку

Обшивка с балкона обрушилась на головы двух женщин в Ижевске, Фото: скриншот видео очевидцев

23 апреля в социальных сетях распространилось видео с обрушением части балкона на двух женщин. Часть обшивки обрушилась с 4-го этажа жилого дома на ул. Клубная, 44.

Часть балкона обрушилась на головы двух девушек, когда они поднимались по лестнице жилого дома. Девушки успели убежать. По словам очевидца, одна из них пострадала и повредила ногу.

Однако пресс-служба прокуратуры Ленинского района Ижевска сообщает, что пострадавших нет. Правоохранительные органы уже организовали проверку. Причины и условия обрушения выясняются. Также проверят, соблюдает ли управляющая компания дома законодательства о содержании общедомового имущества.

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