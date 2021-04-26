Две пожилые женщины скончались от коронавируса в Удмуртии 26 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 82 324 человек в Удмуртии
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По данным оперштаба на утро 26 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалось двео женщин 53 и 69 лет. Еще 58 человек заразились COVID-19 в регионе, а 69 пациентов выздоровели и их выписали.
Вакцину от COVID-19 уже поставили 82 324 человек.
За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 555 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 207 человек уже выздоровели, а 412 жителей, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 045 752 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 644.
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