Две пожилые женщины скончались от коронавируса в Удмуртии 26 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 82 324 человек в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 26 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалось двео женщин 53 и 69 лет. Еще 58 человек заразились COVID-19 в регионе, а 69 пациентов выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 82 324 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 555 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 207 человек уже выздоровели, а 412 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 045 752 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 644.

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