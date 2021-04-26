Наказывать за покупку алкоголя и других опасных веществ детям предложили в Удмуртии

Законопроект находится на рассмотрении
Постоянная комиссия Госсовета Удмуртии предлагает установить административную ответственность за покупку алкоголя и других опасных веществ несовершеннолетним. Как сообщает пресс-служба парламента республики, проект федерального закона внесет изменения в ст. 6.10 КоАП РФ.
Заседание постоянной комиссии прошло 22 апреля 2021 года Фото: пресс-служба Госсовета УР
Отметим, что закон предусматривает ответственность за вовлечение детей в употребление алкоголя и других опасных веществ, но взрослые, которые покупают несовершеннолетним спиртное по их просьбе, никакой ответственности не несут.
Законопроект одобрен и будет направлен для предварительного рассмотрения в Совет законодателей РФ.
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