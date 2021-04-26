70 новых урн появились на улицах Ижевска

Установка новых урн Фото: пресс-служба города Ижевска

24 апреля улицы Ижевска стали чище. Как сообщает пресс-служба официального сайта города, новые урны установило предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».

Кратко об урнах:

- Стоимость 8,5 тыс рублей за штуку;

- Вместимость 90 литров;

- Прибыли из города Чайковский.

- Материал – гофрированная сталь;

- Очистка проводится раз в сутки.

Новые урны произведены в Чайковском Фото: пресс-служба города Ижевска

Новые урны появились около остановок, вдоль городских магистралей и на тротуарах.

Напомним, какие точки города убрали в день Всероссийского субботника в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Всероссийский субботник провели в Березовой роще Ижевска

- Временную дорожную разметку нанесли в центре Ижевска на ул.Пушкинской