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Общество26 апреля 2021 6:41

70 новых урн появились на улицах Ижевска

Их установили в день Всероссийского субботника
Полина Андрианова
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Установка новых урн

Установка новых урн

Фото: пресс-служба города Ижевска

24 апреля улицы Ижевска стали чище. Как сообщает пресс-служба официального сайта города, новые урны установило предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».

Кратко об урнах:

- Стоимость 8,5 тыс рублей за штуку;

- Вместимость 90 литров;

- Прибыли из города Чайковский.

- Материал – гофрированная сталь;

- Очистка проводится раз в сутки.

Новые урны произведены в Чайковском

Фото: пресс-служба города Ижевска

Новые урны появились около остановок, вдоль городских магистралей и на тротуарах.

Напомним, какие точки города убрали в день Всероссийского субботника в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Всероссийский субботник провели в Березовой роще Ижевска

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Большой субботник в Ижевске