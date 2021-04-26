70 новых урн появились на улицах Ижевска

Установка новых урн
Фото: пресс-служба города Ижевска
24 апреля улицы Ижевска стали чище. Как сообщает пресс-служба официального сайта города, новые урны установило предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».
Кратко об урнах:
- Стоимость 8,5 тыс рублей за штуку;
- Вместимость 90 литров;
- Прибыли из города Чайковский.
- Материал – гофрированная сталь;
- Очистка проводится раз в сутки.
Новые урны произведены в Чайковском
Фото: пресс-служба города Ижевска
Новые урны появились около остановок, вдоль городских магистралей и на тротуарах.
Напомним, какие точки города убрали в день Всероссийского субботника в Ижевске.
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