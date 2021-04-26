72-летний водитель «Лады Гранты» сбил маленькую девочку на трассе в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 24 апреля на 1 км трассы «Ува - Сюмси» Увинского района Удмуртии 72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате девочка получила травмы и ее увезли в больницу.

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