Мужчине из Удмуртии, который взял в заложники бабушку, грозит до 5 лет лишения свободы

Обвиняемый угрожал 86-летней бабушке ножом Фото: canva.com

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по республике завершено расследование уголовного дела. Как сообщает пресс-служба ведомства, 40-летний житель Завьяловского района обвиняется в незаконном лишении человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля этого года мужчина приехал в поселок Игра. В населенный пункт после ссоры с обвиняемым должна была приехать его жена с детьми и остановиться у своих родителей.

Около 6 часов утра мужчина увидел машину жены, припаркованную у дома 86-летней бабушки супруги. Действуя агрессивно, обвиняемый вошел в дом, начал угрожать пожилой женщине ножом, запер входную дверь и забрал мобильный телефон пенсионерки. Заложницу он не собирался отпускать до прибытия жены.

Мужчина удерживал бабушку до 11 часов, пока не приехали сотрудники полиции.

Доказательная база собрана. В ближайшее время его дело с обвинительным заключением будет направлено в суд. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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