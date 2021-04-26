В построенном десять лет назад в рамках программы «Ветхое жилье» доме провалился пол в Удмуртии Фото: https://vk.com/gorodglazov

В квартире дома на улице Куйбышева в Глазове провалился пол в ванне и туалете. Там, на первом этаже, жила мать троих детей. Интересно то, что дом был построен в 2010 году в рамках программы «Ветхое жилье». Об этом сообщает информационный портал «Город Глазов» (18+).

«Состояние этого дома весьма плачевное. В 2018 г. дом поставили в очередь на капремонт. А самое интересное то, что дом-то новый. Был отстроен в 2010 г. в рамках программы «Ветхое жилье», а к 2018 г. он уже непригоден для проживания. Представляете, что творится с домом сейчас?», - говорят жители дома.

Фото: https://vk.com/gorodglazov

Кроме того, очевидцы сообщили, что в подвале дома стоит вода, стены и потолок покрываются плесенью и грибком.

Также отмечается, что администрация города на данный момент не дала официальных комментариев по этому поводу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Родители 98 тысяч детей из Удмуртии смогут получить компенсацию за путевки в летние лагеря

72-летний водитель «Лады Гранты» сбил маленькую девочку на трассе в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.