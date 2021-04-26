Родители 98 тысяч детей из Удмуртии смогут получить компенсацию за путевки в летние лагеря Фото: Алена Селезнева

С 1 июня в Удмуртии откроется 601 организация отдыха детей и их оздоровления. Заработают 15 загородных и 545 школьных лагерей, а еще 27 лагерей труда и отдыха. На организацию оздоровительной кампании 2021 года из бюджета республики выделено 363,333 млн. рублей. В ней примут участие свыше 120 тысяч детей. В летние лагеря отправятся более 98 тысяч ребят, а их родители смогут получить компенсацию за путевки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Меры поддержки при организации детского отдыха осуществляются в республике с 2010 года. В 2021 году работники организаций всех уровней, иных организаций независимо от организационно-правовых форм, детей физических лиц, в том числе и индивидуальные предприниматели получат компенсацию в размере 50% от средней стоимости путевки. А также некоторые жители смогут получить компенсацию в размере 80%:

- работники бюджетных организаций всех уровней, если среднедушевой доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума на душу населения;

- из неполных семей, если среднедушевой доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума на душу населения;

- из многодетных малообеспеченных семей;

- оставшиеся без попечения родителей;

- из семей инвалидов;

- воспитывающиеся в семьях, где оба родителя являются безработным.

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