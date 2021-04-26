Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 апреля 2021 11:10

Заместитель директора одной из школ Ижевска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Злоумышленники использовали распространенную схему обмана
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий
Заместитель директора одной из школ Ижевска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Заместитель директора одной из школ Ижевска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

45-летняя заместитель директора одной из школ Ижевска обратилась в полицию, где рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя якобы оформлен кредит. Злоумышленники сказали, что все ее средства нужно перевести на безопасные счета по номеру телефона, что она и сделала. В итоге женщина лишилась 1 316 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О том, что ее обманули, пострадавшая поняла через несколько дней, когда позвонила в банк.

На данный момент возбудили уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В построенном десять лет назад в рамках программы «Ветхое жилье» доме провалился пол в Удмуртии

Яйца из Удмуртии на 190 тысяч долларов продадут в Арабские Эмираты

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

КриминалКриминал в Ижевске и Удмуртии