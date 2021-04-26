Заместитель директора одной из школ Ижевска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей Фото: Ульяна Колмогорова

45-летняя заместитель директора одной из школ Ижевска обратилась в полицию, где рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя якобы оформлен кредит. Злоумышленники сказали, что все ее средства нужно перевести на безопасные счета по номеру телефона, что она и сделала. В итоге женщина лишилась 1 316 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О том, что ее обманули, пострадавшая поняла через несколько дней, когда позвонила в банк.

На данный момент возбудили уголовное дело.

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