Заместитель директора одной из школ Ижевска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Фото: Ульяна Колмогорова
45-летняя заместитель директора одной из школ Ижевска обратилась в полицию, где рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя якобы оформлен кредит. Злоумышленники сказали, что все ее средства нужно перевести на безопасные счета по номеру телефона, что она и сделала. В итоге женщина лишилась 1 316 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
О том, что ее обманули, пострадавшая поняла через несколько дней, когда позвонила в банк.
На данный момент возбудили уголовное дело.
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