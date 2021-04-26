Яйца из Удмуртии на 190 тысяч долларов продадут в Арабские Эмираты
Фото: pixabay.com
Продукцию одной из птицефабрик Завьяловского района будут экспортировать в Арабские Эмираты в ближайшие 5 лет. Сумма этого контракта, который уже подписан, составляет более 190 тысяч долларов. Сейчас предприятие проходит аккредитации для поставки продукции на Ближний Восток. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии.
Сейчас на птицефабрике запущена модернизация производства. На эти цели потратят 55,3 млн рублей. Причем, 20 млн рублей - это грант за счет средств регионального бюджета.
Кстати, в год птицефабрика выпускает более 780 млн штук яиц.
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