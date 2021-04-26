Карта распространения коронавируса на 26 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 апреля Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 26 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалось двео женщин 53 и 69 лет. Еще 58 человек заразились COVID-19 в регионе, а 69 пациентов выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 562

Глазов — 1 449

Воткинск — 1 371

Можга — 1 754

Сарапул — 1 207

Завьяловский район — 1 799

Алнашский район — 632

Балезинский район — 485

Вавожский район — 287

Воткинский район — 361

Глазовский район — 345

Граховский район — 194

Дебесский район — 295

Игринский район — 769

Камбарский район — 291

Каракулинский район — 213

Кезский район — 338

Кизнерский район — 336

Киясовский район — 217

Красногорский район — 314

Малопургинский район — 482

Можгинский район — 294

Сарапульский район — 384

Селтинский район — 272

Сюмсинский район — 241

Увинский район — 897

Шарканский район — 572

Юкаменский район — 275

Якшур-Бодьинский район — 492

Ярский район — 278

Вакцину от COVID-19 уже поставили 82 324 человек.

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