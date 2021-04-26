Карта распространения коронавируса на 26 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 апреля
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба на утро 26 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалось двео женщин 53 и 69 лет. Еще 58 человек заразились COVID-19 в регионе, а 69 пациентов выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 15 562
Глазов — 1 449
Воткинск — 1 371
Можга — 1 754
Сарапул — 1 207
Завьяловский район — 1 799
Алнашский район — 632
Балезинский район — 485
Вавожский район — 287
Воткинский район — 361
Глазовский район — 345
Граховский район — 194
Дебесский район — 295
Игринский район — 769
Камбарский район — 291
Каракулинский район — 213
Кезский район — 338
Кизнерский район — 336
Киясовский район — 217
Красногорский район — 314
Малопургинский район — 482
Можгинский район — 294
Сарапульский район — 384
Селтинский район — 272
Сюмсинский район — 241
Увинский район — 897
Шарканский район — 572
Юкаменский район — 275
Якшур-Бодьинский район — 492
Ярский район — 278
Вакцину от COVID-19 уже поставили 82 324 человек.
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