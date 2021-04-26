37-летний водитель врезался в бетонное ограждение на набережной Ижевска Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 25 апреля, напротив дома №33 по ул. Дерябина в Ижевске 37-летний водитель автомобиля «GENESIS G80» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина получил травмы и его доставили в больницу.

Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Против него составили административный протокол. А его машину отправили на штрафстоянку.

На фото с места ДТП видно, что удар был очень сильный: у машины полностью смета передняя часть.

ДТП произошло на набережной Ижевска Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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