Поверхностный сбор снарядов в Пугачево должны завершить в июле 2021 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В июле 2021 года должны будут завершить поверхностный сбор взрывоопасных предметов на технической территории бывшего 102-го арсенала Минобороны в селе Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания заявил замначальника ГУ МЧС по Удмуртии Евгений Шутов.

«На сегодняшний день проведен сбор взрывоопасных предметов на технической территории арсенала на площади 365 га, это 87% территории, на оставшихся 55 га будут собраны до июля текущего года», - рассказал он.

На территорию арсенала, которую сейчас охраняют солдаты, увеличилось число несанкционированных проникновений.

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал ускорить работу по данному вопросу и сделать все возможное, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации со взрывами снарядов.

«После майских может быть уже поздно, задача максимум – на этой неделе собирайте все заинтересованные лица, совещание под камеры, ставьте все задачи, обходите, объезжайте», - обратился он к председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову.

Напомним, первые взрывы на арсенале в Пугачево произошли почти 10 лет назад. А затем в мае 2020 года они повторились. Разбросанные по округе снаряды, которые так и не удалось собрать до конца, разорвались из-за пожара. В зоне риска находились почти 1400 человек, была объявлена эвакуация. Но затем огонь удалось потушить.

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