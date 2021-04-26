Памятный митинг состоялся у памятника жертвам радиационных катастроф и аварий в Ижевске Фото: пресс-служба Министерства социальной политики Удмуртии

Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. Сегодня, 26 апреля, в День участников ликвидации последствий радиационных катастроф и памяти их жертв, в Ижевске прошел памятный митинг, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Удмуртии.

Ветераны-участники ликвидации на ЧАЭС, члены их семей, родные и близкие, вдовы погибших ликвидаторов и просто неравнодушные граждане возложили цветы к памятнику жертвам радиационных катастроф и аварий, который находится в Октябрьском районе.

Фото: пресс-служба Министерства социальной политики Удмуртии

Кстати, в Удмуртии более 2 тысяч жителей были ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выбравшим отдых в России жителям Ижевска могут увеличить отпуск с 28 до 35 дней

27 и 30 апреля часть автобусов в Ижевске будут ходить по другим маршрутам из-за закрытия железнодорожных переездов