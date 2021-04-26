Выбравшим отдых в России жителям Ижевска могут увеличить отпуск с 28 до 35 дней Фото: pixabay.com

RT на русском сообщает, что член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, которые собираются отдыхать на курортах России. Конечно, если такое решение будет принято, то оно будет действовать и для жителей Удмуртии.

Общественный деятель отметил, что миллионы граждан России, выезжая отдыхать за рубеж, они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру. При том, что эти деньги могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон.

«В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — говорится в тексте обращения.

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