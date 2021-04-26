27 и 30 апреля часть автобусов в Ижевске будут ходить по другим маршрутам из-за закрытия железнодорожных переездов

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

В Ижевске 27 и 30 апреля будут перенаправлены на другие маршруты автобусы № 2, 6, 15, 41. Это будет сделано из-за капитального ремонта железнодорожных путей на участке от станции Ижевск до станции Позимь. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Движение 2, 6, 41 маршрутов перенаправят на улицы К.Либкнехта и К.Маркса (в оба направления). Пассажиры смогут садится и выходить из транспорта в районе трамвайных остановок. А движение автобуса №15 перенаправят на улицы К.Маркса, Магистральную и Партизанскую (в оба направления). Также посадка пассажиров будет в районе трамвайных остановок. Однако, отмечается, что на остановке «Автотехцентр» посадка и высадка не предусмотрены.

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