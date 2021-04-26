Определили режим работы медицинских организаций в майские выходные в Удмуртии Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. В связи с этим министерство здравоохранения Удмуртии определило режим работы государственных медицинских организаций в эти дни. Все дни будут работать молочные кухни, а также будет организовано оказание неотложной медицинской помощи, в том числе и в стоматологиях.

Для взрослых 2, 3, 8, 10 мая будет организована работа амбулаторно-поликлинической службы по графику субботнего дня. А 4, 5, 6, 7 мая можно будет вызвать врача на дом и посетить узких специалистов и диагностические службы.

Для детей поликлиники 3, 5, 7, 10 мая будут работать в режиме субботнего дня. К узким специалистам попасть можно будет 4, 5, 6, 7 мая.

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