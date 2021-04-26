4 человека предварительно пострадали в аварии с двумя авто в Удмуртии

Все пострадавшие живы, Фото: Игорь Кудрявцев
Два легковых автомобиля столкнулись на Сарапульском тракте в Удмуртии. Кадры с места аварии прислали очевидцы 26 апреля около 20:20. Также они сообщили, что все пострадавшие живы.
Информацию подтвердили сотрудники Госавтоинспекции. На дороге столкнулись два легковых авто. По предварительной информации, четверо человек пострадали. Все они доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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