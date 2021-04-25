Сбитые насмерть дорожные рабочие и мотоцикл под колесами автомобиля: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Собрали информацию о самых жутких дорожных происшествиях за неделю Фото: Диля Ахмадишина

На прошлой неделе, к сожалению, произошло много страшных аварий. «Комсомолка» по традиции составила обзор самых запомнившихся ДТП.

Сбили насмерть дорожных рабочих

Авария произошла в Можге. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Чинить дороги — тоже опасная профессия. 22 апреля два человека 1994 года рождения проводили дорожные работы в Можге. Все было по технике безопасности — ограждения, специальные яркие жилеты. Но рабочих все равно сбила машина, водитель скрылся. Оба работника погибли. Водителю уже вынесли приговор.

Пострадали пятеро

ДТП произошло на федеральной трассе. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Эта авария произошла 23 апреля в Игринском районе на 252-ом км автомобильной дороги «Подъезд к г. Ижевск и г. Пермь от М-7 Волга». На дороге столкнулись «Лада Калина» и «ДЭУ Матиз». По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Должник сбил пристава

Этот случай произошел на улице Клубной. Должник заправлялся на одной из АЗС. И тут его обнаружили судебные приставы. Вместо того, чтобы решить вопрос мирно, мужчина заперся в салоне автомобиля и уехал. На пути машины встал пристав, но должник наехал на него.

«Газель» столкнулась с легковушкой

В ДТП пострадали водитель и пассажирки. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

20 апреля в Малопургинском районе «Газель» столкнулась с легковым автомобилем. Авария произошла на на 137 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». За рулем легкового автомобиля был 33-летний мужчина, на пассажирских сиденьях — две 52-летние женщины. Они все получили травмы.

Мотоцикл оказался под колесами машины

Мотоциклист получил травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На улице Орджоникидзе 20 апреля в ДТП пострадал мотоциклист. «Рено Дастер» выезжал со второстепенной дороги на главную. В это время по ней двигался мотоциклист. Последний получил травмы.