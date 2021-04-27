Погода в Ижевске на 27 апреля: ожидаются ветер и до +13 °С

Ветер в Ижевске по-прежнему не утихает Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. Погода начинает налаживаться, и уже сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Рассказываем подробнее о прогнозе на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем прогреется до +11...+13 °С. При этом на небе будет облачно с прояснениями. Однако ветер не утихает. Юго-восточный ветер подует со скоростью 9-14 м/с. Синоптики также сообщают, что днем преимущественно без осадков.

Ночью столбик термометра понизится до 0...+2 °С. Ночью прогнозируют местами небольшой дождь с мокрым снегом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коллекционер редких видов кактусов из Ижевска стал героем сюжета на Первом канале

- 27 и 30 апреля часть автобусов в Ижевске будут ходить по другим маршрутам из-за закрытия железнодорожных переездов